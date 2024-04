Lutto in Municipio, Federica si spegne a 46 anni: «Nonostante la malattia ha sempre dato il massimo per garantire i servizi alla cittadinanza». Lascia il marito e due figli

ASOLO (TREVISO) - Lutto in Municipio ad Asolo. Nella giornata di martedì, 9 aprile, si è spenta all'età di 46 anni Federica Fogal, per diversi anni dipendente del Comune nell'ufficio urbanistica, ambiente e edilizia privata.

Il cordoglio

Tutti la ricordano come una persona estremamente gentile e preziosa, il cui supporto ha dato un grande aiuto al lavoro dell'amministrazione, del consiglio comunale, della giunta e di tutti gli assessori.

«Fino all’ultimo, nonostante la malattia la stesse indebolendo, si è adoperata nello svolgimento delle sue mansioni con professionalità, per consentire al nostro Comune di offrire i suoi servizi alla cittadinanza - sottolinea in una nota il Comune di Asolo - . Ci mancheranno il suo garbo, la sua mitezza e la sua sensibilità. Desideriamo esprimerle il nostro sincero grazie e porgere le più sentite condoglianze ai familiari, in particolare a Christian, Sebastiano e Caterina, a nome della giunta, dei consiglieri comunali, del segretario e di tutti i colleghi di lavoro».

L'ultimo saluto



I funerali di Federica Fogal si terranno sabato 13 aprile alle ore 11 a Caselle di Altivole.