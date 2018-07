Quell'azienda veneta che cresce al ritmo di una assunzione al mese /Quattro posti disponibili

di Maria Chiara Pellizzari

CORNUDA - Sta crescendo,, il gruppo, l'azienda di via dell'Industria con quaranta anni di esperienza nel mondo tessile al servizio di tre dipartimenti indipendenti: il dipartimento Tessuti e tessuti tecnici, il settore Biancheria per la casa & home-wear e la divisione Abbigliamento uomo-donna & sport-wear. E Siretessile sta contando di rispettare questa tendenza per tutto il 2018, continuando ad assumere un dipendente al mese.I PROFILIAl momento, i profili ricercati sono questi: un responsabile IT, un addetto ufficio import, un commerciale estero per sviluppare nuovi mercati e un operaio da impiegare nel settore tessile.