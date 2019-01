La ventenne è sotto la doccia: il ladro forza la finestra ed entra in casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOGLIANO - Lei fa la doccia, il ladro entra in casa. Lei non se ne accorge, ma lui sente l'acqua scorrere, arraffa quel che trova in vista e scappa. È accaduto venerdì sera a Mogliano. Mara era sotto la doccia, quando nell'abitazione che condivide col fidanzato Mattia è entrato un ladro. Solo dopo aver visto i segni di effrazione sullo scuro, ha capito di non essere stata sola in casa. Nella casa della coppia di ventenni, al piano terra di un complesso residenziale in Via dei Mille, una laterale del Terraglio in zona ex Consorzio, si è aggirato un ladro, messo in fuga dal picchiettio della doccia. Prima di scappare ha preso una borsa della spesa, che conteneva generi alimentare, e il giubbotto della ragazza.