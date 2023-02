Castelfranco Veneto. Furti nelle case, i carabinieri bloccano i ladri della Golf bianca: uno riesce a fuggire

CASTELFRANCO VENETO - Erano sulle tracce di alcuni soggetti che, utilizzando un'autovettura Volkswagen Golf bianca, notata più volte in zone residenziali della parte occidentale della provincia di Treviso, erano fortemente sospettati di far parte di una "batteria" dedita a furti seriali in danno di abitazioni.

Così nelle scorse ore, i Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, all'esito di un'aindagine, hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne ed un 31enne di origine albanese, deferendo contestualmente in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria un loro connazionale 31enne. Tutti gli stranieri risultano irregolari sul territorio nazionale.

La sera del 13 febbraio i tre si erano introdotti, previa effrazione di una finestra del salotto e la rottura di una tenda, nell'abitazione di una 56enne di Castelfranco Veneto (Tv). In casa in quel momento si trovavano le figlie della donna che, sentiti i rumori sospetti, erano scese al pianterreno dell'abitazione verificando che degli sconosciuti erano poco prima effettivamente entrati in abitazione, allertando immediatamente la madre che si trovava fuori casa che, a sua volta, avvisava dell'accaduto i Carabinieri sul numero di emergenza "112".

Il personale operante si trovava già in zona (in cerca dell'autovettura sospetta) ed è riuscito ad individuare gli stranieri. Ma il trio alla vista dell'Arma si è dato alla fuga sino al comune di Trebaseleghe (Pd): in Piazza Principe di Piemonte, è stato bloccato il primo dei tre stranieri appena sceso dal mezzo, il 31enne, mentre il coetaneo è riuscito a dileguarsi a piedi.

Il terzo componente del gruppo è stato invece definitivamente bloccato poco dopo dai militari dell'Arma a bordo della "Golf" - risultata intestata a un "prestanome" - nel comune di Castelfranco Veneto, dove lo straniero si era diretto proprio dopo aver fatto scendere a Trebaseleghe i due complici.

Le perquisizioni a carico degli arrestatihanno consentito di rinvenire in loro possesso tre cacciaviti ed un paio di guanti che venivano sequestrati.

Sono in corso indagini finalizzate a riscontrare eventuali, ulteriori responsabilità degli indagati in ordine a reati contro il patrimonio di recente perpetrati nella provincia di Treviso e limitrofe.

Per uno dei tre, in particolare, vi sono indizi relativi alla sua partecipazione il 9 febbraio 2023, in Asolo (TV) ad un furto aggravato in abitazione denunciato da un 29enne, al quale soo stati rubati vari monili in oro.

Al termine dell'attività di rito gli arrestati sono stati associati, rispettivamente, alle case circondariali di Treviso e Padova, mentre il terzo componente del gruppo è ricercato.