ODERZO - Avevano in casa una somma ingente in contanti, circa 30mila euro. Assieme ai risparmi una coppia residente al quartier De Gasperi, custodiva pure gli ori di famiglia. Catenine, bracciali e altri monili, dall'immenso valore affettivo oltre che economico. Il tutto ben nascosto, almeno questa era la convinzione della coppia, sotto a una mattonella del pavimento. Un nascondiglio che però è stato individuato dai ladri, che nei giorni scorsi, sono entrati nell'abitazione, portandosi via tutto. È accaduto di sabato, la coppia era uscita e, per una svista, non aveva chiuso bene la porta di casa. I malviventi hanno agito fra le 18 e le 20, mentre i proprietari erano in chiesa, per assistere alla messa pre festiva.

Usciti dalla chiesa marito e moglie non riuscivano ad aprire l'auto, sembrava che la serratura fosse danneggiata. Con il senno di poi è possibile ipotizzare che uno dei malviventi abbia manomesso la serratura dell'auto ritardando l'arrivo a casa della coppia e facendo guadagnar tempo ai suoi compari che intanto stavano ispezionando la casa. Può essere che il palo abbia sempre tenuto d'occhio marito e moglie mentre erano alla messa. Nel passare al setaccio le varie stanze i ladri hanno controllato pure il pavimento. Si sono così imbattuti nella mattonella che, una volta rimossa, ha rivelato il nascondiglio dove c'erano i soldi contanti e i monili d'oro. Il tutto per un valore di circa 50mila euro. Al loro rientro marito e moglie hanno trovato la casa a soqquadro. Tanta l'amarezza ed il dispiacere: per i risparmi rubati e per quei monili, alcuni dei quali erano custoditi in famiglia da generazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza.