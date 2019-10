Va in vacanza in Usa e scompare: lo sceriffo spiega cosa è accaduto

di Alberto Beltrame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN FIOR (TREVISO) - Era partito il 4 ottobre scorso per un, ma dopo una decina di giorni i suoi parenti, non avendo più notizie di lui, ne hanno denunciato la. Temevano gli fosse capitato qualcosa di grave durante il suo tour a stelle e strisce attraverso gli stati del Sud, che fosse stato vittima di incidente o di chissà cos'altro. E così hanno chiesto aiuto ai carabinieri, che dopo aver diramato la richiesta oltreoceano, hanno ricevuto risposta dall'ufficio dellodella Contea di Fulton, in Georgia:, noto in paese per il suo ruolo di segretario dell'Università degli anziani, era statodalla polizia americana nei giorni precedente, in circostanze ancora tutte da chiarire, con l'accusa diReati che in Italia e in Europa di certo non gli sarebbero costati così caro, ma che il braccio inflessibile della legge americana punisce con l'arresto e il carcere,