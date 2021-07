Mirco Merotto muore asfissiato a 45 anni nell'azienda vinicola del padre Siro

FARRA DI SOLIGO - Infortunio sul lavoro oggi pomeriggio a Col San Martino di Farra di Soligo. Mirco Merotto, 45 anni, è morto mentre stava lavorando nell'azienda vinicola di famiglia. La vittima sarebbe deceduta per asfissia, inutili i soccorsi non c'è stato nulla da fare per strapparlo alla morte. L'infortunio è avvenuto attorno alle 18 di oggi, 23 luglio, nell'azienda vinicola Siro Merotto in via Castelletto 88 a Col San Martino.

Secondo una prima ricostruzione Mirco Merotto stava facendo il trattamento nella vigna con solfato di ferro. Per cercare di riparare un perdita alla cisterna contenente la sostanza è entrato, ma è rimasto incastrato nella botola. Sarebbe quindi morto per asfissia quando si è consumata l'aria. A lanciare l'allarme è stato il padre. Sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spisal.

La vittima Mirco Merotto assieme al fratello Nicola gestisce la nota azienda della zona doc del Prosecco di cui il padre Siro è titolare. L'azienda è molto conosciuta: produce vino da tre generazioni, con uve raccolte a mano, solo del Prosecco superiore Valdobbiadene Docg.

+++notizia in aggiornamento+++