CISON DI VALMARINO - Quando si dice le affinità elettive, tanto per scomodare Goethe. Quelle percezioni sottili che viaggiano oltre il piano reale e accomunano due persone, in questo caso un territorio intero. Quello dell'Unesco. Così mentre il governatore, Luca Zaia, in una delle sue dirette televisive annunciava insieme all'assessore al turismo Federico Caner, l'arma segreta per il rilancio del turismo, gli influncer, dall'altra davanti a quella stessa tivù c'era chi ascoltava e quel piano l'aveva già messo in atto. E tra lo sbigottito e l'incredulo si è ritrovato in perfetta sintonia con le strategia regionali, senza nemmeno saperlo.

L'AGENZIA DI VIAGGIO

Loving Hills, prima agenzia di viaggio creata all'interno di un hotel da Serena e Loris, anime dei Giardini segreti di Villa Marcello a Cison, oggi apre le danze e porta sul territorio sei traveller influncer e blogger in arrivo da tutta Italia con un unico obiettivo: scoprire e diffondere la magia di borghi e colline. Personalità e sfaccettature poliedriche scelte per narrare da prospettive diverse un territorio che ancora molto si nasconde. Omar e Alex di Voiago. It (dalla traduzione della parola viaggio in Esperanto) scovano chicche di emozioni in ogni angolo del mondo e attorno vi organizzano un tour che prima di tutto ha lo scopo di nutrire l'anima. Serena e Francesco di whext-travelblog.com, invece, hanno creato un blog di viaggi dedicato alle coppie, risultato di anni di diari e di foto scattate in ogni dove. Per loro viaggiare è l'euforia allo stato puro, è il countdown segnato sulla lavagnetta in cucina. E infine Lucia e Paolo di viaggidiritorno.com, che non sono solo compagni di viaggio, ma anche di vita. A loro l'anno scorso si è aggiunto Nicolò: il loro bimbo con gli occhi verdi con cui vanno alla scoperta del mondo: «Viaggiare con i bambini, non solo è fattibile, ma è bellissimo». E non sono solo parole.

UNA NUOVA ERA

Ecco, il primo passo verso la nuova era parte da qui. Da luoghi, che trasmettono emozioni, che diventano parole e, come nel cerchio infinito del divenire, tornano a essere solo emozioni. Un tuffo nell'Alta Marca di due giorni. Il primo, oggi, dedicato al paesaggio: i borghi di Cison e Follina, i laghi di Revine, la via dell'Acqua. Giovedì entra in scena il Prosecco. Un giro nell'anello segreto delle colline dell'Unesco che toccherà tra Valdobbiadene e Farra di Soligo luoghi di rara semplicità, di dissacrante genuinità. Che alzerà il velo su storie di uomini e di fatica, di scelte e di rinunce, di giorni che crollano a picco e di calici che sempre si alzano al cielo. Perché alla fine un viaggio lo ricorderai per quegli attimi in cui il tuo cuore è stato lieve come un palloncino e la tua anima coinvolta da altre vite.

