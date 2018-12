Infarto in piscina mentre nuota: 58enne salvato da tre atlete

di Alberto Beltrame

PREGANZIOL - Per sua fortuna c'erano loro, le ragazze della squadra salvamento della Stilelibero di Preganziol, reduci da una serie di gare e proprio ieri mattina tornate in vasca per allenarsi anche durante le feste. E così, quando hanno visto il 58enne annaspare lungo la corsia fino a perdere i sensi, non hanno perso un secondo e si sono tuffate in acqua, portandolo a bordo piscina e, assieme ai bagnini, salvandogli la vita. L'uomo, residente a Ponzano, era stato tradito dal cuore: un improvviso attacco cardiaco ha...