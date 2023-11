CONEGLIANO

Quando i passanti lo hanno accasciarsi, hanno subito capito che la situazione era molto grave. Hanno chiamato il 118, chiedendo istruzioni su come praticare il massaggio cardiaco, e hanno seguito passo passo le indicazioni degli operatori al di là della cornetta. Ma non sono riusciti a salvarlo. Ai medici e agli infermieri, arrivati pochi minuti dopo in via Matteotti a Conegliano, non è restato altro da fare che constatare il decesso dell'uomo, un 59enne residente in zona.

LA TRAGEDIA

La tragedia si è consumata ieri sera poco prima delle 21. Il 59enne stava camminando sul marciapiede ed era arrivato davanti al negozio di dischi Jungle Records. A un certo si è piegato sulle gambe e si accasciato a terra, perdendo subito i sensi. Alcuni clienti della pizzeria Lo Straniero, sul lato opposto della strada, si sono accorti di lui e assieme ad alcuni passanti si sono precipitati verso l'uomo, cercando di prestargli i primi soccorsi. Non c'era un minuto da perdere e dall'ospedale di Conegliano è stata inviata immediatamente un'ambulanza.

I SOCCORSI

I presenti hanno iniziato a praticare il massaggio cardiaco seguendo le precise indicazioni degli operatori del Suem 118, collegati al telefono. Ma la situazione era disperata. Anche quando sono arrivati gli infermieri, e hanno preso le redini della situazione, non c'era alcun segno di vita nel 59enne. Sul posto, poco dopo, sono arrivati anche i carabinieri di Conegliano e i familiari dell'uomo. «Speravamo di riuscire a salvarlo» hanno detto le persone che hanno partecipato al tentativo di salvataggio purtroppo fallito. (rt)

© RIPRODUZIONE RISERVATA