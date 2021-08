Schianto lungo il Put: auto finisce ruote all'aria in mezzo alla strada

TREVISO - Auto capottata lungo il Put di Treviso. Stamattina, 5 agosto, la circonvallazione che corre lungo le mura cittadine è stata teatro di un incidente scenografico, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. Per gli automobilisti invece qualche disagio c'è stato. Poco prima delle 8 due vetture, una Volkswagen Polo nera e una Mazda bianca, si sono scontrate in via Fratelli Bandiera, vicino al ristorante Bosketto. L'impatto è stato talmente violento da far capottare la Mazda, finita a ruote all'aria al centro della carreggiata. La Polo invece ha terminato la propria corsa contro la siepe e il muretto di un'abitazione. Due le persone ferite, fortunatamente non gravi, affidate alle cure del Suem 118. Oltre ai sanitari,sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico.