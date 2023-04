Investe un 38enne padovano a Resana e scappa. E' caccia al pirata della strada

RESANA (TREVISO) - Investito e abbandonato sul ciglio della strada. E' caccia al pirata della strada. I Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto sono intervenuti, nella notte tra il 24 e il 25 aprile, verso le 3 a Resana in via Castellana, dove un 38enne del padovano che si trovava sul ciglio della strada in direzione del centro abitato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo che procedeva nella stessa direzione, il cui conducente del mezzo si è allontanato senza prestargli soccorso. Nell'impatto, il 38enne ha riportato lievi ferite alle gambe ed è stato portato all'ospedale di Montebelluna. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per dare un'identità al pirata della strada.