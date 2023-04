Investe un pedone e lo lascia con gravi ferite sul ciglio della strada a Villorba. E' caccia al pirata

VILLORBA (TREVISO) - Pirata della strada investe un anziano e scappa, è caccia all'uomo. L'investito è grave. Alle 7 di questa mattina, 20 aprile, sulla strada Postioma nel territorio di Villorba, un uomo classe 1946 è stato soccorso da un camionista di passaggio che ha allertato il 118 e i Carabinieri. Arrivati sul posto i militari, stando ai primi accertamenti, hanno potuto attribuire le lesioni del malcapitato, che è stato trovato sul prato adiacente alla carreggiata destra della strada in direzione Villorba, all'investimento di un veicolo, verosimilmente un mezzo pesante, di cui sono stati rinvenute sul posto parti della carrozzeria. Il conducente del mezzo, dopo l'urto, ha continuato la sua corsa senza fermarsi. Sono in corso le indagini per risalire alla sua identità da parte dei Carabinieri di Treviso. L'uomo è ricoverato in gravi condizioni in ospedale Ca' Foncello a Treviso.