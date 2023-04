Passante di Mestre, tamponamento fra 3 camion. Traffico in tilt: 2 chilometri di coda e si viaggia su una corsia

MESTRE - Un tamponamento, fortunatamente senza conseguenze per le persone, ha coinvolto alle 13.20 di oggi tre mezzi pesanti e un’auto sul Passante di Mestre. L’incidente è avvenuto al chilometro 400+300 in direzione Milano, tra il Bivio A4/A27 e la stazione di Preganziol, in territorio di Casale sul Sile (Treviso). Le cause e la dinamica del sinistro sono al vaglio della Polizia Stradale di Venezia, intervenuta sul posto.

Per le operazioni di assistenza e presegnalazione sono operativi sul luogo dell’incidente gli Ausiliari della Viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal Centro Operativo di Mestre e più mezzi del soccorso stradale. L’intervento simultaneo sta permettendo una rapida risoluzione dell’incidente. Sono infatti in via di ultimazione le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati e ripristino della viabilità: attualmente si transita sulla sola corsia di sorpasso e risultano 2 chilometri di coda in direzione Milano.