Incidente nella notte in via Montello, morto centauro di 41 anni

MONTEBELLUNA - Incidente in via Montello a Montebelluna. Un impatto fortissimo intorno all'una di questa mattina, 27 giugno, dove ha perso la vita Patrizio Tormena un motociclista di 41 anni residente a Vidor. L'uomo era in sella alla sua Yamaha R1 quando è improvvisamente uscito di strada all'altezza del supermercato Mega. La moto si è schiantata violentemente contro il muretto in pietra che fa da margine alla carreggiata. Gravissime le lesioni riportate. Sul posto medico e infermieri del Suem 118 ma per il motociclista non c'è stato niente da fare, è deceduto sul colpo. Per i rilievi del caso, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Montebelluna. Non sono stati coinvolti altri veicoli.

