Morto nella cava di Spresiano, sit in dei sindacati: «Inascoltati, bisogna investire sulla sicurezza» Video

SPRESIANO (TREVISO) - L'azienda Mosole non vuole incontrare i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori manifestano fuori dalla Cava dove ha perso la vita schiacciato da un cumulo di ghiaia Andrei Perepunjnii, operaio di 31 anni lo scorso 16 gennaio. Questa mattina, 20 gennaio, i sindacati si sono riuniti fuori dalla cava e hanno alzato la voce in maniera pacifica sottolineando la loro volontà e necessità di avere un incontro con i Mosole per chiarire la dinamica dell'incidente e, allo stesso tempo, hanno evidenziato la necessità di investire sulla sicurezza.