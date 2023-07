Morta in un incidente a Sernaglia, a processo l'imprenditore Giannino Canzian, patron dei grissini Roberto

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - A processo il patron della Roberto Alimentare per il tragico incidente costato la vita alla 55enne Edlira Alicka. Rinviato a giudizio l’imprenditore Giannino Canzian per aver causato, con un sorpasso, la morte della donna di origini albanesi che risiedeva a Vidor. Questa mattina, 11 luglio, l'udienza preliminare nel tribunale di Treviso nell'ambito del procedimento penale, il gup dottor Carlo Isidoro Colombo ha rinviato a giudizio per il reato di omicidio stradale Giannino Canzian, 85 anni, di Conegliano, noto imprenditore del Trevigiano, “patron” e fino a tre anni fa (prima di passare la mano alla figlia) amministratore unico della Roberto Industria Alimentare Srl, azienda di Susegana leader nella produzione di tramezzini, grissini e prodotti panificati in genere.

Nonostante il Pubblico Ministero della Procura della Marca, dottoressa Anna Andreatta, che ne ha chiesto e ora ottenuto il rinvio a giudizio, gli abbia addebitato l’esclusiva responsabilità dei fatti, la difesa dell’imputato non ha domandato alcun rito alternativo e anzi aveva richiesto il non luogo a procedere, ovviamente invano: a meno di cambi di strategia, Canzian affronterà quindi il dibattimento.

Incidente mortale, i famigliari della vittima in attesa di giustizia

I familiari della 55enne di origini albanesi, ma che risiedeva da tempo a Vidor, assistiti da Studio3A, dovranno però aspettare ancora parecchio per ottenere un po’ di giustizia: la prima udienza del processo è stata fissata tra un anno esatto, il 10 luglio 2024. Oggi in aula c’era anche il marito della vittima, Musa Jenaj, che all’indomani della tragedia aveva avuto parole durissime nei confronti della condotta di guida di Canzian. Il tragico sinistro è successo il 20 febbraio 2022, alle 17.45, lungo la Provinciale 34 a Sernaglia della Battaglia, nei pressi del distributore della B Oil. Il Sostituto Procuratore nella sua richiesta di rinvio a giudizio, ora accolta, ha contestato all’imputato “colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza nella guida, nonché in violazione degli artt. 143 comma 11 e 40 comma 8 del Codice della Strada” per citare l’atto, in seguito alla quale “provocava un sinistro stradale e cagionava a Edlira Alicka lesioni personali gravissime (un politrauma cervicale e facciale) in conseguenza delle quali decedeva sul colpo”. Canzian, che percorreva alla guida di una potente Audi A8 un rettilineo di via Piana della Sernaglia, tratto della Sp 34, con direzione Sernaglia della Battaglia-Pieve di Soligo, all’altezza del km 11+100, “effettuando un sorpasso di varie autovetture, ed oltrepassando la striscia longitudinale continua, invadeva completamente lo spazio destinato all'opposto senso di marcia e rientrando nella corsia di destra, tamponava violentemente il lato posteriore sinistro dell'autovettura Mercedes Classe A condotta dalla vittima che lo precedeva, nello stesso senso di marcia, provocando il ribaltamento dell'auto di quest’ultima, che terminava la sua corsa in un terreno agricolo ad alcuni metri a lato della carreggiata” conclude la dott.ssa Andreatta nella sua richiesta di processo: un impatto e una serie di carambole tremendi che non hanno lasciato scampo alla cinquantacinquenne. Conclusioni inequivocabili a cui il magistrato inquirente è giunto non solo attraverso il rapporto e le relazioni dei carabinieri della stazione di Pieve di Soligo, intervenuti per i rilievi, ma anche tramite l’acquisizione delle immagini delle telecamere di video sorveglianza dell’impianto di carburante.