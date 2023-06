Edlira morta nel tamponamento, chiesto il rinvio a giudizio per l'ex patron dei grissini "Roberto"

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - Chiesto il rinvio a giudizio per l'automobilista coinvolto nell'incidente in cui ha perso la vita Edlira Alicka, la 55enne di origini albanesi, ma che risiedeva da tempo a Vidor (Treviso). La donna è morta nel tragico incidente successo il 20 febbraio 2022, alle 17.45, lungo la Provinciale 34 a Sernaglia della Battaglia, sempre nel Trevigiano, nei pressi del distributore della B Oil.

A conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero della Procura di Treviso Marca Anna Andreatta, ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di omicidio stradale per l’automobilista iscritto fin da subito nel registro degli indagati, Giannino Canzian, oggi 85 anni, di Conegliano, noto imprenditore del Trevigiano, “patron” fino a tre anni fa, quando ha passato l'azienda alla figlia, della Roberto Industria Alimentare Srl, azienda di Susegana leader nella produzione di tramezzini, grissini e prodotti panificati in genere.

Riscontrando l’istanza, il Gup del tribunale di Treviso Isidoro Colombo, ha fissato per l’11 luglio 2023, alle 9.35, l’udienza preliminare. I congiunti della donna sono assistiti da Studio3A-Valore S.p.A