Esce di strada da solo col furgone a Lughignano: è grave all'ospedale

CASALE SUL SILE - Un furgone è uscito di strada oggi 7 gennaio pochi minuti prima delle 15, a Lughignano, mentre percorreva via Nuova Trevigiana, ribaltandosi. Il conducente è stato ricoverato all'ospedale, è grave ma non in pericolo di vita. Si è trattato di una, senza coinvolgimento di alcun altro veicolo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e l'ambulanza del Suem.