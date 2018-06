Scintilla sul liquido combustibile Parte la fiammata e investe operaio Ha bruciature sul 70% del corpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REVINE LAGO - Incidente sul lavoro con scoppio oggi, lunedì 4 giugno, in via Roma a. L'incidente è avvenuto in un cantiere di unadove erano in corso alcuni. Una persona è rimasta ferita gravemente. A quanto pare, da una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo era in cantina e stava usando il flessibile:. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.Si tratta di un operaio macedone del 1986, residente a Revine Lago. Ha ustioni sul 70% del corpo ed è stato portato a Padova.