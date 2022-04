Esce di strada e si schianta contro un albero: donna ferita

Auto esce di strada e si schianta contro un albero. E' successo alle 12.50 di oggi, a Canizzano, in via Vicinale san Vitale 10, a Treviso. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco, del Suem 118 e della polizia locale, avvertiti dagli automobilisti di passaggio. La conducente era rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo ed è stata liberata dai pompieri per essere consegnata ai sanitari del Suem 118 che l'hanno subito trasportata in ospedale per le cure del caso. Non è comunque in pericolo di vita.