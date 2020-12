Rimorchio si ribalta: centinaia di bottiglie di vetro sulla strada, chiusa la Feltrina

MONTEBELLUNA - Lunghe code nella tarda mattinata di martedì lungo la strada Fetrina, tra Montebelluna e Cornuda, per un incidente autonomo che ha interessato un mezzo pesante. Il conducente del camion alle 11.30 ha perso il controllo della motrice. Questa è rimasta in carregiata, ma il rimorchio si è ribaltato spargendo sulla sede stradale il carico comporsto di casse conteneti bottiglie di vetro. Pesanti le ripercussioni sul traffico a causa del lungo e complesso intervento di recupero curato dai vigili del fuoco, che ha causato lunghe code riassorbite solo dopo un paio d'ore. I rilievi sono stati curati dalla Polizia stradale. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto e non si sono registrati feriti.

Ultimo aggiornamento: 16:11

