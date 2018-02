di A.B.

TREVISO - Ancora un incidente in curva Bricito, lungo il put di Treviso. Unoè finito all'ospedale dopo esser statoda una. Il giovane era in sella alla sua bici edi viale Cairoli, accanto all'asilo parrocchiale. Era diretto verso viale Monfenera ma da via Verga è sbucata la Fiat Punto di un 37enne. L'automobilista si stava immettendo sul put e non si accorto del ragazzino che giungeva dal senso opposto di marcia, centrandolo in pieno. Fortunatamente il 14enne, accompagnato in pronto soccorso dal 118, ha riportato solo lievi ferite a una gamba. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale, costretti a limitare il traffico ad una sola corsia di marcia.