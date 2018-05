© RIPRODUZIONE RISERVATA

SUSEGANA - Poco prima delle 22, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenutitra le località diin via Mercatelli aper untra due: deceduta unaferite altre 4 persone.I pompieri accorsi con due squadre, hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso insieme al personale del suem 118 i, e l’autista della Seat Altea. Purtroppo la giovane ragazza diè stata dichiarata morta dal personale medico. Tutti i feriti sono stati stabilizzati e trasportati in ospedale dalle ambulanze intervenute. La polizia stradale di Conegliano ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alla mezzanotte.