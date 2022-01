Porta i figli a scuola, ma l'auto si rovescia per la strada ghiacciata: feriti mamma e bambini

ASOLO - Sta accompagnando i bimbi a scuola ma l’auto all’improvviso sbanda e si ribalta. Vittime dell’incidente successo stamattina, lunedì 17 gennaio, ad Asolo sono una mamma e i suoi due figlioletti: un bambino di 10 anni e una bimba di 8. Tutti e tre sono rimasti feriti, per fortuna non in modo grave. La fuoriuscita autonoma è avvenuta poco prima delle 8 in via Bassane, nella zona di Foresto del Casonetto. La mamma ha perso il controllo del veicolo, forse per l’asfalto ghiacciato. La macchina si è ribaltata. Nell’impatto sia lei che la bimba hanno riportato dei traumi facciali, mentre il bambino è rimasto ferito al collo. Ma poteva andare molto peggio. La famigliola di Monfumo è stata soccorsa prima da una pattuglia della polizia locale di passaggio e poi dai sanitari, giunti sul posto con ambulanza e automedica di Pedemontana Emergenza con medico e tre infermieri a bordo. I tre feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Castelfranco Veneto per gli accertamenti e le cure del caso. Dei rilievi di legge si è occupata invece la polizia locale.

