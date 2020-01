VEDELAGO - Incendio al tetto di una casa poco dopo le 19 di oggi, domenica 19 gennaio, a Vedelago in via San Filippo Neri nella frazione di Casacorba. I Vigili del fuoco giunti con 5 mezzi da Asolo, Treviso e Castelfranco hanno spento le fiamme e ora sono impegnati a mettere in sicurezza il tetto. © RIPRODUZIONE RISERVATA