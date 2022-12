Fiamme nel garage, fuoco e fumo nell'appartamento: un ragazzo e due donne in ospedale

CASIER - Poco dopo le 20.30, di martedì 13 i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Don Luigi Sturzo a Casier per l’incendio di un garage che si è esteso anche a parte dell’abitazione: un ragazzino e due donne assistiti dai sanitari del Suem per aver respirato del fumo. I pompieri arrivati dal comando di Treviso, con il supporto di una partenza dell’aeroporto, da Mestre e con i volontari di Asolo con 3 autopompe, un’autobotte e 16 operatori, hanno spento le fiamme, riuscendo ad evitare un incendio generalizzato. Il ragazzino e le due donne, che hanno respirato fumo sono stati portati dai sanitari in ospedale per ulteriori accertamenti.

Le fiamme, divampate nel garage per cause in corso di accertamento, si sono subito estese anche all’abitazione al piano terra dell’appartamento, causando anche danni da fumo al primo piano. Nessun danno alle altre due abitazioni del piccolo complesso immobiliare composto da tre unità abitative. Le squadre hanno lavorato fino alle 2 per bonificare e mettere in sicurezza l’abitazione. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.