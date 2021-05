Violento temporale, fulmine centra una villetta: scoppia l'incendio, anziano illeso

PIEVE DI SOLIGO - Momenti di paura in una villetta di Pieve di Soligo, in via Gioberti. Durante l'improvviso e violento temporale del pomeriggio è scoppiato un principio di incendio nell'abitazione singola, probabilmente centrata da un fulmine.

L’anziano che ci vive da solo era fuori e, per fortuna, non ci sono feriti. Sul posto sono arrivati pompieri, carabinieri e ambulanze, ma il principio di rogo è stato estinto in breve tempo. I vigili del fuoco sono rimasti poi ancora sul posto per la messa in sicurezza dell'abitazione e per gli accertamenti del caso sulle cause: i danni riguiardano la sola cucina della casa.