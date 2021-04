Auto si incendia nella villetta, gravi danni a garage, pompeiana e parte dell'abitazione

TEOLO - Incendio divampa in un'auto, garage bruciato, le fiamme si estendono alla pompeiana e alla villetta, gravi danni al garage e a parte della casa. Nessun ferito. E' successo domenica sera, 25 aprile, alle 22.30 in via Buora a San Biagio di Teolo. I vigili del fuoco sono intervenuti da Abano e Padova con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori e hanno evitato un incendio generalizzato. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono terminate dopo circa 4 ore.