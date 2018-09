Incendio in una fabbrica: fiamme da un furgone parcheggiato all'interno

VEDELAGO - Incendio in una fabbrica in via del lavoro a Vedelago, oggi 30 settembre poco dopo le 13. A prendere fuoco, un furgone parcheggiato all'interno dello stabilimento. I vigili del fuoco, intervenuti da Castelfranco, Montebelluna e Treviso, con vari mezzi, sono riusciti a spegnere le fiamme, circoscritte al furgone, prima che queste si estendessero. Le probabili cause sono da attribuire ad attrezzature a batteria lasciate nel cassone del furgone, che si sarebbero incendiate.