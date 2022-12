CISON DI VALMARINO (TREVISO) - La casa va a fuoco in piena notte e viene divorata dalle fiamme. Papà, mamma e due bambini riescono a mettersi in salvo. Momenti di paura stanotte, 8 dicembre, per una famiglia che abita a Cison di Valmarino, in vicolo Cadore. L'incendio è divampato verso le 2.30, provocato molto probabilmente dal camino che gli inquilini, di origine straniera, avevano acceso la sera per riscaldarsi. Dal camino il rogo intacca il solaio tra il primo e il secondo piano. Il fumo si propaga nelle stanze. I genitori fortunatamente si svegliano e in pochi minuti riescono a uscire insieme ai figli. Alle 2.33 è scattata la chiamata ai vigili del fuoco. Pochi minuti dopo i pompieri hanno raggiunto vicolo Cadore con diverse squadre e hanno spento le fiamme. Fortunatamente la famigliola è uscita illesa dall'incendio ma la loro casa è inagibile, come constatato dal successivo sopralluogo degli operatori. Spaventati e sotto choc per ora hanno trovato ospitalità dai genitori del capofamiglia, che abita poco distante.

Il precendente: casa a fuoco, papà eroe

Un episodio analogo era successo a fine ottobre a Nervesa della Battaglia. Qui un papà si era ustionato (per fortuna non in modo grave) per salvare dalle fiamme la moglie incinta e i due figli piccoli. L'incendio, scoppiato probabilmente da un giocattolo sotto carica, aveva completamente distrutto l'abitazione. Subito era scattata la gara di solidarietà per provvedere ai bisogni della famiglia sfollata.