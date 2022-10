Casa divorata dalle fiamme: papà ustionato, mamma incinta e due bimbi piccoli intossicati

NERVESA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - Casa divorata dalle fiamme, mamma incinta, papà e due figli piccoli finiscono all'ospedale. Tragedia sfiorata ieri sera, 30 ottobre, a Nervesa della Battaglia. Erano le 22.30 quando all'interno di un'abitazione di via Alessi , sulla presa 2 del Montello, sopra Bavaria, è scoppiato l'incendio. In pochi minuti fiamme e fumo hanno invaso le stanze. I genitori sono riusciti a mettersi in salvo insieme ai loro bambini, di 6 e 4 anni. Il papà ha riportato delle ustioni nel tentativo di arginare le fiamme, ma non è in pericolo di vita. La moglie, incinta, e i due bimbi invece sono stati accompagnati in pronto soccorso per precauzione, visto che hanno inalato del fumo e per lo choc.

Ai vigili del fuoco ci è voluta l'intera notte per spegnere il rogo, che ha distrutto l'interno dell'abitazione, di circa 100 metri quadri. Tre le squadre (da Montebelluna, Conegliano e Treviso) impegnate fino alle 6 di stamattina per mettere in sicurezza il sito, ora inagibile. In giornata è previsto un sopralluogo per accertare la stabilità dell'abitazione e accertare le cause del rogo. L'incendio fortunatamente non ha intaccato il tetto, su cui erano installati pannelli fotovoltaici. I vigili del fuoco sono riusciti a rimuoverli prima che andassero a fuoco. A causare il rogo sembra sia stato un problema elettrico. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenute anche le ambulanze del Suem 118 e i carabinieri. Tragedia scampata per la famiglia, momentaneamente senza casa.