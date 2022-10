Incendio di Nervesa, il vicino soccorritore: «Ho sentito urla disperate, ero terrorizzato»

NERVESA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - Si è improvvisato soccorritore, Luigi. Stava guardando la tv quando ha sentito delle fortissime urla e si è precipitato fuori. Davanti si è trovato la casa dei vicini completamente in fiamme e loro che uscivano urlando con i bambini in braccio. La famiglia ha perso la casa e lui li ha ospitati. In pochi minuti fiamme e fumo hanno invaso le stanze. I genitori sono riusciti a mettersi in salvo insieme ai loro bambini, di 6 e 4 anni. Il papà ha riportato delle ustioni nel tentativo di arginare le fiamme, ma non è in pericolo di vita.

Video di Felice De Sena, Nuove Tecniche. Intervista di Maria Elena Pattaro