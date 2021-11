CAVASO DEL TOMBA - Paura questa notte, giovedì 4 novembre, a Cavaso in via Monte Ortigara. Verso le tre del materiale edile adiacente a un condominio di 5 appartamenti ha preso fuoco. Immediato l'intervento dei i vigili del fuoco di Montebelluna con 2 automezzi e una squadra di volontari di Asolo che hanno circoscritto il rogo e messo in sicurezza l'area.