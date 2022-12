Incendio a Nervesa della Battaglia in via Ottava armata. A fuoco un'abitazione, tre evacuati Video

NERVESA DELLA BATTAGLIA (TREVISO) - Incendio in un'abitazione a Nervesa della Battaglia, sul Montello, in via Ottava armata. Evacuati tre residenti che si trovavano all'interno della casa quando sono divampate le fiamme. I tre hanno trovato immediata accoglienza nell'alloggio d'emergenza nella sede Coc di Montebelluna della Protezione civile e domani saranno seguiti anche dai servizi sociali del Comune di Nervesa.