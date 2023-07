PONZANO - Undici anni fa Giuseppe Carniato era stato protagonista di una scelta controcorrente. Profondamente provato dalla scomparsa del figlio in un incidente stradale, aveva deciso, cioè, di lasciare la sua azienda, la Act Carniato di Ponzano, ai dipendenti. E ora, l'imprenditore autore di un atto che fa capire quando la morte di un figlio sia una ferita lacerante, ma anche quale dose di umanità possa esserci in un imprenditore, ha raggiunto quel figlio la cui scomparsa gli aveva forse portato via forza ed entusiasmo, ma non bontà e altruismo. Carniato si è spento infatti a 84 anni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

IMPRENDITORE ILLUMINATO

Giuseppe Carniato, uno degli imprenditori trevigiani più conosciuti, era appunto salito agli onori della cronaca anche per il suo gesto, oltre che per la validità della sua azienda, una realtà che progetta e realizza grandi cucine professionali su misura e che oggi conta 15 collaboratori. È stato del resto uno degli industriali più illuminati del settore, ma la morte del figlio 26enne Alessandro in un incidente stradale, aveva minato non soltanto il suo morale ma anche l'entusiasmo nel suo lavoro. «È stato uno degli ambasciatori nel mondo nell'ambito della lavorazione delle cucine professionali su misura -affermano in una nota i suoi ex dipendenti- e per noi è stato una specie di padre o fratello maggiore. Continueremo a lavorare per far crescere la "sua" azienda e portarla ai traguardi ambiziosi che lui sognava».

IL RICORDO

E anche il sindaco di Ponzano Antonello Baseggio è rimasto colpito dalla notizia. «Sicuramente -spiega- Carniato è stato un imprenditore di altri tempi. Innanzitutto perché la sua azienda aprì i battenti nel 1928 e ora è leader nel settore della distribuzione alberghiera di prodotti di arredamento. Ma anche perché decise di lasciare l'azienda ai dipendenti. A lui va tutta la mia stima. Averne di imprenditori che prima del portafoglio mettono il cuore». E aggiunge: «Fa piacere pensare che c'è stato un imprenditore in grado di vedere non la forza lavoro rappresentata da un dipendente, ma tutto ciò che c'è dietro a lui». L'addio a Giuseppe Carniato avrà luogo domani, 17 luglio, alle 15.30 nella chiesa di Sant'Agnese, a Treviso, città nella quale era nato.