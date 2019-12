© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Non esitava ache sbagliavano le preghiere o non si applicavano abbastanza nello studio e per questo era già stato sottoposto ad una misura cautelare. Ora, però, unoriginario del, che gestiva una(Treviso), è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti nei confronti di minori., 36 anni, secondo le accuse avrebbe picchiato in più occasioni idella scuola (di età comprese tra i 7 e 9 anni) con una. L'uomo, che è ora residente a Mestre, era già stato indagato e sottoposto ad unnel comune di Pieve di Soligo.Ora, però, i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto hanno eseguito nei confronti dell'imam l'ordinanza di custodia cautelare ai. Domani i carabinieri illustreranno in una conferenza nel Comando provinciale di Treviso i dettagli dell'indagine.