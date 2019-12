Hera-Ascopiave, nasce l'operatore leader dell'energia a Nordest

TREVISO - Nasce a Bologna oggi, giovedì 19 dicembre, la maxi partnership Hera-Ascopiave, che creerà un operatore leader nel Nord Est. In queste ore, secondo quanto risulta a Radiocor, a Bologna si stanno apponendo le firme definitive all'intesa vincolante raggiunta la scorsa estate dopo la lunga gara, indetta dalla veneta Ascopiave, che aveva visto la partecipazione delle principali multiutility italiane. Il closing odierno sancisce una maxi partnership commerciale, attraverso la joint venture EstEnergy (controllata da Hera e partecipata da Ascopiave), da oltre 1 milione di clienti con un valore complessivo della nuova realtà di oltre 860 milioni e un Ebitda di 69 milioni di euro: cosa che farà superare al gruppo bolognese i 3 milioni di clienti energy. Ascopiave, dal canto suo, crescerà nella distribuzione gas di 188 punti di raccolta, diventando il primo operatore nel Nord-Est con 775 contatori gestiti e un Ebitda aggiunto di 15,9 milioni. Dopo il passaggo di oggi il mercato rivolge le attenzioni su altre realtà del Nord Est che devono prendere scelte decisive per il proprio futuro, a partire da Agsm Verona e Aim Vicenza, chiamate a individuare un partner strategico per il futuro. A2A sta guardando il dossier ma anche Hera e Alperia si sono mostrate decisamente interessate.

