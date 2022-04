RONCADE - H-Farm torna a correre. E il titolo a Piazza Affari sale. È stato un anno davvero positivo per la piattaforma di innovazione digitale di Ca' Tron, che ha presentato nei giorni scorsi i risultati del 2021, chiuso con un fatturato di 63 milioni di euro, vicino ai risultati pre-Covid. Cui si aggiunge la notizia di un importante operazione, ovvero della cessione delle attività di consulenza digitale a Jakala, la società di marketing tecnologico fondata e presieduta da Matteo de Brabant, per un valore pari a 38 milioni euro.



OPERAZIONE IMPORTANTE



«Si tratta di un passo importante - ha commentato Riccardo Donadon, presidente e fondatore di H-Farm - perché così ci avviamo ad essere l'unico soggetto quotato sul mercato italiano che si occupa solo ed esclusivamente di Education, peraltro con una chiara vocazione all'innovazione tecnologica dei modelli formativi in presenza e online, sia dal punto di vista del contenuto che dal punto di vista dell'utilizzo del software a supporto dello studente e del docente. Il mercato Edutech nel 2021 era valutato 254,80 miliardi di dollari e si stima una crescita del 15% anno su anno per raggiungere i 605,40 miliardi nel 2027. Confido che il mercato ora non solo sappia leggere in modo chiaro il nostro posizionamento e la nostra solidità finanziaria, ma che investa con noi nel futuro del paese e in quello delle nuove generazioni».



FLUSSI DI CASSA



Per quello che riguarda i conti del 2021, H-Farm dimostra di aver ripreso il passo positivo pre-Covid, con un Ebitda adjusted, ovvero il valore flussi di cassa prodotti da una azienda, stabile a -3,9 milioni, plusvalenze da cessione startup pari a 6,7 milioni e una perdita di fine anno calata dai 14,8 milioni del 2020 ai 5,6 milioni. E conferma la sua fama di incubatore di start up dalle uova d'oro. A gennaio 2019, l'exit di Depop, la startup nata a Ca' Tron, con un ritorno pari a 6 volte l'investimento iniziale, è diventata poi con la cessione ad Etsy per 1,63 miliardi di dollari il secondo unicorno italiano, ovvero la seconda startup ad aver raggiunto un valore superiore al miliardo, e la prima in assoluto per valorizzazione in fase di exit. Con una valutazione quasi doppia rispetto a quella che diede Facebook a Instagram (1 miliardo di dollari) nel 2012.



CREARE VALORE



E adesso una nuova cessione importante, come quella delle divisioni Innovation, Digital Marketing ed Enabling Solutions (business unit Consultancy) al gruppo Jakala, uno dei più importanti player del marketing a livello internazionale. «Quest'operazione - conclude Donadon - testimonia ancora una volta la capacità del nostro trattorino rosso di saper creare valore partendo dal talento delle persone. Siamo molto felici di affidare la crescita di questo straordinario gruppo a Jakala, una realtà straordinaria, che ha con noi una visione comune, su cui abbiamo chiesto anche di investire».