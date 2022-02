Guerra tra Fondazione Cassamarca e Unicredit per la proprietà di 33 quadri

TREVISO - Fondazione Cassamarca di Treviso ha riproposto oggi, martedì 22 febbraio, nel corso di un incontro con la stampa, le richieste già avanzate per scritto a Unicredit per ottenere documentazione relativa ai titoli di proprietà di 32 quadri che risultano essere appesi da secoli alle pareti di uno spazio (Cappella dei Rettori) appartenente allo stabile medievale «Monte di pietà». L'immobile, che era di proprietà di Unicredit fino al 2004 quando fu acquistato da Cassamarca, da allora è affittato all'istituto bancario, in base ad un contratto di locazione che la Fondazione intende oggi rescindere a partire dal 1 gennaio 2023. A fronte delle precedenti istanze avanzate da Fondazione Cassamarca a Unicredit per ottenere idonea documentazione che ne certifichi la proprietà vantata dall'istituto, il presidente di Treviso, Luigi Garofalo, ha spiegato oggi di essere stato diffidato dal reiterare la richiesta ma non per questo di essere intenzionato a desistere, ritenendo la serie di opere d'arte patrimonio della collettività e che dunque debba essere fruita dalla popolazione. Garofalo ha anche precisato di non aver avuto la possibilità di accedere agli spazi per verificare la presenza dei quadri perchè questo gli sarebbe stato impedito dal locatario.