La guardia medica trasloca dal Ca' Foncello /Ecco dove sarà la nuova sede

di Mauro Favaro

TREVISO - La guardia medica di Treviso si prepara a cambiare casa. Adesso si trova all'altezza dell'ingresso principale del Ca' Foncello, davanti alla portineria. Ed entro la fine di quest'anno verr, dall'altra parte del piazzale dell'ospedale. Un trasloco atteso da tempo. Negli ultimi tempi non sono infatti mancate le polemiche sullo stato del locale che si affaccia sulla rampa di uscita dal pronto soccorso.LE STRUTTUREA detta di alcuni medici, qui gli spazi sono troppo stretti. E i bagni non sono adeguati. L'Usl ha sempre assicurato che a livello strutturale non c'è alcun problema. Di certo, però, la sede della continuità assistenziale di Treviso, la