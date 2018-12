La gita della classe delle medie a casa del compagno malato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIESE - Una gita davvero speciale quella che ha visto come protagonisti i ragazzi di una classe della scuola media di Riese. Non Venezia, Padova, un museo o un laboratorio. I ragazzi, accompagnati dalla coordinatrice di classe Germana Toso e dalle insegnanti, sono andati a casa di Alberto. Un compagno di classe diversamente abile che, per diverso tempo è stato costretto, per motivi di salute gravi, a rimanere lontano dalla sua scuola e dai suoi amici. E così, proprio loro sono andati a trovarlo a casa poco prima delle vacanze di Natale. «Una storia che riempie il cuore afferma il primo cittadino Matteo Guidolin Questo è un esempio da seguire. Il merito va al dirigente scolastico