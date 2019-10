Gioca al Lotto 8 euro e ne vince 20mila... e paga da bere a tutti

di Pio Dal Cin

GAIARINE (TREVISO) - Gioca al Lotto 8 euro e ne vince 19.258 e 66 centesimi. La dea bendata questa volta si è fermata alla rivendita di giornali, tabaccheria, cartoleria di Elisabetta Daniel, in pieno centro a Gaiarine. La combinazione vincente è stata quella che dai giocatori esperti viene definita come classica 13-17-90 sulla ruota di Bari e su tutte. La fortunata vincitrice ha puntato 4 euro sul terno secco e 4 euro sull'ambo realizzando così quella che è diventata per questo esercizio la più alta vincita da quando Elisabetta ha preso in gestione il tabacchino di fronte alla piazza del municipio.