Felpe e occhiali griffati, furto di lusso in una villa: cinque giovanissimi nei guai

- Cinque giovanissimi, due dei quali minorenni, sono stati deferiti perin concorso dai Carabinieri della Compagnia di Treviso. Sulla scorta dei primi riscontri raccolti dai militari dell’Arma che saranno posti al necessario vaglio dell’Autorità Giudiziaria, gli indagati, all'1.45 circa della scorsa notte, 5 settembre, travisati da passamontagna e previa effrazione di porta finestra, sono entrat in un magazzino ubicato nelle pertinenze di un’abitazione privata nel comune di Casier (TV). Uno dei cinque giovani è stato sorpreso e bloccato poco dopo da una “gazzella” del Radiomobile intervenuta sul posto a seguito di attivazione della Centrale Operativa dell’Arma, dopo che il proprietario, accortosi di movimenti e rumori sospetti, aveva tempestivamente comunicato quanto stesse avvenendo al “112”.Il minore è stati trovato in possesso di refurtiva, costituita da una “playstation”, una videocamera ed una felpa griffata. Presso le abitazioni dei correi e all’interno di due zainetti occultati in un cespuglio nei pressi di un istituto scolastico della zona, è stata rinvenuta altra refurtiva, fra cui quattro paia di costosi occhiali da sole completi delle rispettive custodie, nonché gli indumenti verosimilmente indossati dagli indagati nel corso dell’azione criminosa (come accertato da alcune riprese di sistemi di videosorveglianza acquisite dagli operanti). La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.