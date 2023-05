MONTEBELLUNA (TREVISO) - Nella notte fra sabato e domenica, o più probabilmente già nella serata di sabato, ignoti hanno rubato i fiori che sabato pomeriggio, occasione della manifestazione a lui dedicata, erano stati deposti sulla panchina bianca inaugurata nel gennaio del 2022 in piazza Monnet e destinata a Mattia Battistetti, morto in un cantiere della ditta Bordignon due anni fa, oltre che a tutti i morti sul lavoro. Un gesto ignobile, che lascia sgomenti i m ontebellunesi e non solo.

IL MESSAGGIO

« A te che hai compiuto un gesto poco onesto e inclassificabile -si legge infatti nella pagina dedicata a Mattia- dico che il valore del bouquet che hai rubato dalla panchina bianca dedicata a Mattia Battistetti non è quantificabile in denaro, quanto un segno significativo di riconoscenza verso chi non c’è più » . E la notizia del furto si è rapidamente diffusa in città, suscitando lo sgomento e la riprovazione generali. Anche il sindaco Adalberto Bordin si è mosso, esprimendo la propria indignazione per l’accaduto e passando ai fatti. « Un gesto che si commenta da solo -afferma il primo cittadino- inumano ed inqualificabile. Ho chiesto alla polizia locale di verificare se con le telecamere riusciamo ad individuare e identificare il responsabile » . Ma nella serata di ieri, il colpevole non era stato ancora individuato. Del resto, secondo qualche M ontebellunese transitato nei pressi della panchina, già nella serata di sabato il mazzo di fiori era stato rimosso. « Viviamo tempi di grandi egoismi senza alcuna attenzione all’altro -ha commentato Loreno Miotto, consigliere comunale e insegnante alla scuola media di Biadene- E questo gesto ne é la triste conferma » .

I COMMENTI