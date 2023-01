Morto sul lavoro schiacciato da 15 quintali, l'avvocato: «Ecco perché quel carico si è sganciato dalla gru» Video

TREVISO - «Ecco come ha fatto a cadere quel carico che ha ucciso Mattia Battistetti». A parlare è l'avvocato Francesco Sernaglia che analizza come il bullone non sarebbe stato fermato correttamente dal sistema di blocco. La vite che doveva essere inserita fino alla fine del pistone andando così a bloccare definitivamente il bullone evitando che questo ruotasse fino a sganciarsi, sembra non sia stata posizionata correttamente con un inserimento parziale non sufficiente a mettere in sicurezza il meccanismo. Questo avrebbe fatto sì che il carico si sganciasse dalla gru finendo con i suoi 15 quintali sull'operaio di 23 anni, uccidendolo.