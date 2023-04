Furto di bici dal giardino della scuola media Sarto di Castelfranco, fermato il ladro 20enne

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Ruba una bici nel giardino della scuola media, beccato un 20enne. Un tunisino di poco più di vent’anni nella mattinata di ieri, 12 aprile, si è intrufolato nel piazzale interno della Scuola Media Sarto, con l’intento di rubare una delle biciclette parcheggiate dei piccoli allievi dell’istituto. Una volta avuto accesso ha individuato una mountain bike di colore verde, ha inforcato la sella e se l’è data a gambe levate. La scena non è sfuggita agli occhi dei collaboratori scolastici che dalla finestra hanno visto tutto, non solo, per pura fatalità nell’Istituto era presente anche la madre del giovane proprietario che ha visto in diretta il giovane rubare la biciletta del figlio.

Il furto scoperto dai collaboratori scolastici, fermato il ladro

Immediata la chiamata alla Polizia Locale descrivendo minuziosamente il modello di bicicletta e l’abbigliamento del soggetto autore del furto. Nel frattempo in zona era presente una pattuglia impegnata in alcuni controlli in stazione, gli agenti avvertiti dalla sala radio si sono messi subito in perlustrazione e dopo pochi minuti hanno bloccato il giovane ancora in sella alla bici rubata poco prima. Il tunisino è stato condotto al Comando e deferito all’autorità giudiziaria risultando irregolare sul territorio italiano e privo di qualsivoglia documento, la biciletta invece è stata prontamente restituita alla madre praticamente ancor prima che il giovane proprietario potesse accorgersene al termine della lezione.