FREGONA - È stato presentato ieri alla Cantina Produttori di Fregona, il "Piera Dolza 2013", vino passito Torchiato di Fregona a docg ottenuto dopo dieci anni di affinamento. L'evento è coinciso con l'anniversario della costituzione della Cooperativa Produttori del Torchiato e l'apertura del Centro di Appassimento, avvenuta giusto un decennio or sono. Il presidente della cooperativa Alessandro Salatin, nell'evidenziare la rarità di questo vino, sottolinea come si tratti di un'autentica eccellenza che qualifica il territorio. «Intendiamo offrire alle persone attente, esigenti e curiose, questo nostro Piera Dolza 2013 che ha richiesto tanto impegno e lavoro» dice Salatin. Per il sindaco Patrizio Chies è un altro punto a favore del turismo che l'amministrazione sta cercando di promuovere. «Quello che ci manca è la ricettività dice Chies - C'è tanto da sviluppare, il nostro territorio rimasto integro negli anni, non intaccato da grosse infrastrutture e aree produttive, è inserito in un contesto suggestivo, abbiamo le nostre Grotte del Caglieron, siamo a due passi dalle città d'arte. Ci sono ottime potenzialità e molto lavoro da fare sul versante della ricettività diffusa». Alla presentazione del "Piera Dolza 2013" è intervenuto Luciano Ferraro, vicedirettore del Corriere della Sera nonché curatore della guida "I migliori 100 vini e vignaioli d'Italia". Nel suo intervento ha messo in luce l'antichissima tradizione del Torchiato, che fino ad alcuni decenni or sono era considerato un tesoro di famiglia, tenuto celato nelle cantine e stappato solo nelle grandi occasioni. Un "tesoro" che ora si sta facendo apprezzare a livello internazionale, specie da quegli estimatori e ricercatori attenti che colgono quanto lavoro ci sia dietro. «Il nostro passito Torchiato Piera Dolza arriva sul mercato dopo cinque-sei anni ha spiegato il presidente Salatin - Questo Piera Dolza 2013 ha trascorso ulteriori cinque anni di affinamento in botti di legno».

IL BILANCIO

La presentazione di questo nuovo passito ha anche offerto l'opportunità di tracciare un bilancio dell'attività della cantina cooperativa, nata appunto nel 2013. «La cooperativa è sorta per tenere in vita questo storico vino del territorio. Anche perchè è l'unico passito italiano prodotto utilizzando tre uve autoctone: glera, verdiso e boschera. In questi dieci anni siamo cresciuti, come numero di bottiglie, come tipologie, facciamo anche il Boschera. Cerchiamo di far riscoprire uno dei tre vitigni che compongono il Torchiato, quello meno conosciuto sul territorio» evidenzia il presidente.

L'IDENTITA'

«Celebriamo un anniversario importante, che premia il lavoro di squadra, un territorio e un prodotto di eccellenza che nasce nelle colline Unesco, tra Anzano, Fregona, Osigo, Montaner, Cappella Maggiore e Sarmede. Per il Veneto, il Torchiato di Fregona, con il suo sapore ricercato e di pregio, si contraddistingue per essere, assieme al prosecco, uno dei vini identitari che ci rappresenta anche nel mondo» commenta così Federico Caner, assessore regionale all'agricoltura e al turismo celebrando i primi dieci anni di Cantina Produttori Fregona. «Si tratta di un vino che è sintesi perfetta tra la terra, la sua storia e la capacità di questi imprenditori di lavorare assieme prosegue l'assessore -. Un legame che è esempio di dedizione e passione e, inoltre, rappresenta un patrimonio culturale da proteggere e preservare. Come Regione continueremo a sostenere questa storia di eccellenza veneta, che custodisce tradizione e biodiversità». Molto apprezzata è stata la degustazione guidata condotta dall'enologo Emanuele Serafin nella suggestiva cantina del centro di appassimento.