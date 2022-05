di Pio Dal Cin

La quarta edizione della festa della tosatura è in corso oggi a Osigo di Fregona in localita' Sas a Pont si può assistere alla tosatura in diretta delle pecore e allo spettacolo dei cani da pastore oltre che alla spiegazione del ciclo della lana e ai laboratori per i più piccoli con annessa la scoperta dei " Zoghi de na volta" e le aziende che propongono prodotti a km 0. Sono disponibili gli asinelli per le passeggiate.