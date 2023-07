Francesca Michielin sul palco di Suoni di Marca a Treviso: «Sono felice di suonare nelle mie terre anche se qui è l'unico posto dove sbagliano il mio cognome» Video

TREVISO - Francesca Michielin infiamma Suoni di Marca. In tantissimi per il suo concerto questa sera, 27 luglio. I fan in attesa già da diverse ore, sono rimasti estasiati già dalle prime battute della cantautrice di Bassano del Grappa che li ha invitati a non usare troppo il cellulare ma a godersi lo spettacolo. «Sono così contenta di suonare qui, è un piacere suonare qui nelle mie terre d'origine anche se qui è l'unico posto dove sbagliano a scrivere il mio cognome - ha detto Michielin - Vi consiglio di godervi questo concerto, usatelo questo telefono ma non troppo perché tanto poi si sente di m*** quello che registrate».